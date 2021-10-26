Саратов, 26 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Саратовской области в предстоящие сутки. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

cjohnson7 from Rochester, Minnesota Ветер

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Днем 27 октября местами по Саратовской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с. В связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности.

В ночь на 27 октября температура воздуха понизится до минус 4 градусов, днем потеплеет до +9. В течение суток ожидается облачная без осадков погода.

ИА REGNUM напомнает, в Саратове с 25 октября продолжаются работы по устранению коммунальной аварии на сетях ПАО «Т Плюс» на улице Вишневая. По поручению мэра Михаила Исаева будет организован поквартирный обход, при необходимости развернут пункт обогрева.

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