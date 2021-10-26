Москва, , 16:19 — REGNUM Минпросвещения РФ не занимается деятельностью, связанной с издательством, производством, тиражированием или распространением учебной литературы в стране. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос ИА REGNUM касательно просьбы разобраться в публикации «Дневника московского школьника» издательства «Феникс+», на обложке которого карта России изображена без Курильских островов.

Школьный дневник

«Министерство осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере образования. Издательская деятельность, вопросы производства, тиражирования или распространения учебной литературы в Российский Федерации носят инициативный характер и не относятся к полномочиям Министерства», — говорится в документе.

Отмечается, что к полномочиям министерства относятся утверждение федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования: «Школьный дневник — документ в виде тетради или печатного издания, предназначенный для каждодневной записи в течение годового периода обучения заданий по предметам обучения, проставления оценок по успеваемости и дисциплине учащихся, уведомления родителей о результатах учебы и другой информации по учебному процессу».

В Минпросвещения также подчеркнули, что способ печати, художественное оформление дневника, дизайн страниц, конструктивные элементы, параметры шрифта и приемы оформления текста устанавливает изготовитель в технической документации на конкретный дневник: «При этом необходимо руководствоваться санитарными правилами и нормативами. Санитарно-гигиенические нормы и требования, предъявляемые к учебным изданиям, установлены санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685−21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Отмечается также, что вопросы формата учебных изданий не являются предметом санитарных правил: «Учитывая, что «Дневник российского школьника» выпущен издательством «Феникс+» <…>, Департамент рекомендует обратиться Вам в издательство».

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