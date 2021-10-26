Ставрополь, , 16:18 — REGNUM В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя Кисловодска, которого обвиняют в истязании сыновей жены. Отчим систематически издевался над пасынками и избивал их, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ребенок Pixabay.com

По материалам проверки МВД следственными органами возбуждено уголовное дело об истязании в отношении несовершеннолетних лиц. Предварительно в ходе проверки было установлено, что издевательства отчима дети терпели в течение трех с лишним лет, начиная с 2018 года.

«46-летний отчим систематически причинял ремнём телесные повреждения 14-летнему и 12-летнему пасынкам, а также оскорблял и унижал их», — говорится в сообщении СКР по региону.

Сообщение о насилии над детьми появилось в соцсетях, после чего председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку. В настоящее время он поставил расследование дела под контроль в центральном аппарате ведомства.

Читайте также: На Ставрополье прокуратура проверяет факт издевательства отчима над детьми