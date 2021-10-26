Варшава, , 16:16 — REGNUM 26 октября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак вместе с вице-премьер-министром Польши Ярославом Качиньским во время совместной пресс-конференции представили положения законопроекта о защите Родины. Об этом сообщает Polskie Radio.

Флаг Польши

Ярослав Качиньский заявил, что «нынешняя международная ситуация побуждает к радикальному укреплению вооруженных сил Республики Польша». Политик добавил, что одной из целей нового закона является укрепление военной мощи НАТО.

Министр национальной обороны Польши в свою очередь заявил, что законопроект о защите Родины не восстанавливает обязательную военную службу. Однако сообщил, что будет введена добровольная военная служба.

«Это военная служба для добровольцев, которые пройдут 28-дневный курс военной подготовки, а затем в течение 11 месяцев пройдут специализированную тренировку. Те, кто пройдут этот курс, смогут начать профессиональную военную службу. Даже если они не захотят становиться профессиональными солдатами, то польза для польского государства заключается в том, что они будут подготовленными резервистами», — сказал министр.

По оценкам минобороны Польши, в случае принятия законопроекта численность профессиональных солдат увеличится до 250 тысяч, а военнослужащих Войск территориальной обороны — до 50 тысяч.

Законопроект отправится на голосование в Сейм, и в случае его положительного исхода — отправится на подпись президенту.