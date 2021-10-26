Екатеринбург, 26 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге рядом с рекой Исеть нашли человеческий череп. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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По предварительной информации, череп пролежал в воде около двух лет, однако кто-то решил достать его из воды и оставить у берега. В ведомстве заявили, что череп принадлежит человеку приблизительно 25-летнего возраста. Следов насилия на находке не обнаружено.

Необычный предмет обнаружил местный житель. Позвонив в полицию, мужчина сообщил о находке. На место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального ОВД и следственного отдела.

По факту произошедшего проводится проверка. Найденный череп направили на судебно-медицинское исследование, уточнили в УМВД города Екатеринбурга.