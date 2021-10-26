Санкт-Петербург, 26 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Спустя год научных изысканий, обследования здания и обновления проекта рабочие приступили к реставрации консерватории им. Римского-Корсакова. Об этом 26 октября сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт–Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова

Напомним, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова была основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества и, в частности, Антона Рубинштейна. Консерватория располагается в здании Большого (Каменного) театра, капитально перестроенном в 1896 году архитектором Владимиром Николя. Фактически стены и фундамент театра включили в новое здание.

В 2015 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реставрацию здания, но из-за проблем с подрядчиками спустя несколько лет работы на объекте были прекращены. После вмешательства федеральных властей в 2021 году объект был передан в управление Единого заказчика в сфере строительства (ЕЗСС) и прошел повторную экспертизу в связи с актуализацией проектных решений.

Спустя год после изысканий начались работы, реставраторы приступили к работам на фасаде исторического здания — чистят, восстанавливают геометрию, реставрируют швы.

Согласно паспорту объекта, все работы будут завершены к 25 декабря 2025 года, однако в ЕЗСС назначили срок окончания работ и ввод объекта в эксплуатацию на декабрь 2023 года.