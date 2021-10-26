Красногорск, , 16:11 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 38 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 26 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 2877 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 505 213 случаев заражения коронавирусом. Скончались 8 554 человека. Выздоровели и выписались 432 992 человека.

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