Рига, , 16:10 — REGNUM

Военно-транспортный самолет ВВС США C-17 (сс) Alex Layzell

Военно-транспортный самолет США «Геркулес» приземлился в рижском аэропорту Спилве утром 26 октября. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Отмечается, что пригодная для посадки и взлета длина полосы аэропорта составляет всего 1000 метров. Но первая в истории посадка военного транспортника прошла успешно. Самолет был загружен артиллерийской системой залпового огня Himars (11-тонным грузовиком с ракетами).

«Это очередной пример демонстрации оружия сдерживания, который показывает, что мы готовы в любой момент сдержать агрессию против Латвии и прибалтийских стран», — отметил в этой связи посол США в Латвии Джон Л. Карвайл.

Система залпового огня Himars может стрелять шестью как неуправляемыми, так и управляемыми реактивными снарядами. Кроме того, установка может нести одну оперативно-тактическую баллистическую ракету. Может уничтожать как наземные, так и надводные цели.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил удовлетворение фактом успешной посадки самолета, добавив, что практическим путем доказана быстрая оперативность возможного реагирования союзников по НАТО на угрозу нацбезопасности его страны:

«Помощь сможет прибыть, если нам она понадобится, за несколько часов — это не месяцы, не недели. Это может быть очень быстро. Тем более те ракетные системы, что американцы нам провезли в центр Риги, они нам очень нужны. Мы хотим такую сами купить», — заявил он.