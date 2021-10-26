Варшава, , 16:08 — REGNUM За последние сутки пограничники задержали на польско-белорусской границе еще девять иностранных граждан, подозреваемых в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 26 октября.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Польские пограничники задержали девять иностранцев по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Среди задержанных оказалось шесть граждан Сирии с видом на жительство в Германии, а также трое граждан Ирака. Они могли пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это они могли получать деньги», — говорится в сообщении.

Задержанным может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что им будет грозить наказание в виде лишение свободы до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.