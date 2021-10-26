Таллин, , 16:07 — REGNUM С 25 октября в Эстонии реорганизована работа центров семейных врачей. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.ee со ссылкой на распоряжение министраздоровья и труда Танеля Кийка.

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Решение принято в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. С 25 октября нынешнего года все центры семейных врачей Эстонии будут предлагать вакцинацию против COVID-19 всем желающим, независимо от того, является ли человек пациентом данного семейного врача.

Кроме того, в центрах семейных врачей ограничен объем планового лечения.

«Центры семейных врачей по всей Эстонии мобилизуют силы для того, чтобы консультировать и вакцинировать людей», — прокомментировала решение министра руководитель Общества семейных врачей доктор Ле Валликиви.

По состоянию на утро 25 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 516 человек. Из них 253 человека (70%) не были вакцинированы, у 109 человек (30%) курс вакцинации завершен.

В течение последних суток были проанализированы 5 957 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1 282. Среди новых заразившихся 821 человек не был вакцинирован и 461 человек полностью прошел курс вакцинации.

За сутки введены 1 728 доз вакцины, из них первичных доз — 1103. В общей сложности введено 1 433 426 доз. Полный курс вакцинации прошли 56,4% населения Эстонии.