Джакарта, 26 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил сожаление по поводу действий Мьянмы, которая не уважает добрые намерения Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по разрешению политического кризиса в стране, сообщает Antara.

Sidney KH Эмблема АСЕАН

Заявление было сделано после того, как большинство стран АСЕАН, включая Индонезию, посчитали, что военная хунта Мьянмы несерьезно относится к выполнению пяти пунктов, согласованных АСЕАН. Стороны также решили не приглашать представителей военной хунты Мьянмы на саммит в этом году.

Военная хунта Мьянмы осталась недовольна решением АСЕАН.

«Мьянма как страна-член АСЕАН имеет полное право участвовать в предстоящем саммите, потому что хартия АСЕАН гарантирует равенство всех членов АСЕАН и, таким образом, равный уровень представительства на встречах АСЕАН с другими странами-членами», — говорится в заявлении Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южная Корея должны использовать огромный потенциал партнерства в «зеленой» и цифровой экономике на благо мирового сообщества.