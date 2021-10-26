Брюссель, 26 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Узбекистан рассматривает НАТО в качестве важного партнера в противодействии современным угрозам безопасности и выступает за развитие сотрудничества по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом, как сообщает ИА «Дунё», заявил глава миссии Узбекистана при НАТО Дильёр Хакимов на встрече с заместителем помощника генсека НАТО Хавьером Коломина в Брюсселе.

НАТО

Хакимов проинформировал собеседника, что в ходе коренных реформ в сфере военного строительства осуществляется масштабная работа по развитию вооруженных сил Узбекистана.

Он указал, что в этом процессе важное значение имеют вопросы повышения профессиональных знаний и навыков, интеллектуальная и психологическая подготовка военнослужащих.

«На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана с НАТО в рамках программы Североатлантического альянса «Партнерство во имя мира», а также контакты на перспективу», — говорится в сообщении.