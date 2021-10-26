Краснодар, , 16:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о мошенничестве, в результате которого пострадали более 600 участников долевого строительства, завершено в Краснодарском крае, сообщили 26 октября в пресс-службе Следственного комитета России.

Долевое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно материалам дела, генеральный директор ООО «СК Мегаполис», учредитель и бывший руководитель фирмы-генерального подрядчика ООО «ДК Строй» обвиняются следствием в хищении денег участников долевого строительства одного из домов жилого комплекса «На Магистральной» в Краснодаре. Следствие полагает, что деньги от желающих приобрести в собственность недвижимость на этапе строительства принимались как лично обвиняемыми, так и посредством переводов на расчетные счета. Потерпевшими по делу признан 631 человек, дом построен не был.

Кроме того, по данным следствия, учредитель и руководитель ООО «ДК Строй» уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 29 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и прибыль, внеся в них ложные сведения.

Суд по ходатайству следствия арестовал имущество одного из фигурантов и организации на сумму порядка 300 миллионов рублей, что позволит в дальнейшем возместить ущерб, причиненный действиями обвиняемых. Достраивать дом будут за счет механизма федерального Фонда обманутых дольщиков, уточнили в СК.

Сами фигуранты дела вину в инкриминируемых преступлениях признали частично. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.