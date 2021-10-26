Москва, 26 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 26 октября, по состоянию на 15:30 по мск котировки нефти марки Brent подрастают на 0,3%, превышая $86,25 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Niagara Нефть

«25 октября ряд представителей стран ОПЕК+ высказались в том духе, что нужно быть крайне осторожными в вопросах увеличения добычи. Это поддерживает спрос на черное золото.

Однако сегодня в первой половине дня, на фоне негативной динамики азиатских бирж и опасений, что данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США вновь покажут рост, часть трейдеров предпочла зафиксировать прибыль и цены пошли вниз.

Но последние часы нефть отыграла потери и вернулась на траекторию роста. Технические факторы всё ещё говорят в пользу роста нефтяных котировок.

В то же время данные по запасам в США вполне могут оказаться не столь радужными в свете информации о количестве работающих буровых в США. Так что в ближайшие сессии можно будет увидеть новый рывок нефтяных цен наверх, — предполагает эксперт.

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