Волгоград, 26 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Публичные слушания в онлайн-формате прошёл проект бюджета Волгоградской области на 2022 год. Планируется, что финансовый документ будет бездефицитным, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе администрации региона.

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Доходы и расходы предусмотрены в сумме 138,7 млрд рублей. На социально значимые статьи расходов направят свыше 60% средств. На льготное обеспечение лекарств более 260 тысяч жителей предусмотрены 1,4 млрд рублей, на жилищную политику — 2,4 млрд рублей, до 28,6 млрд рублей увеличится финансирование приоритетных региональных и национальных проектов. Для индексации всех действующих мер социальной поддержки запланировано свыше 22 млрд рублей.

На создание объектов инфраструктуры под будущие инвестпроекты в ближайшие три года в Волгоградской области планируется направить 14,1 млрд рублей, а также построить три детских сада на 340 мест и шесть общеобразовательных школ на 5250 учеников, завершить возведение двух инфекционных блоков в Камышине и Михайловке, достроить онкологическое отделение в Урюпинске и радиологический корпус в Волгограде.

Законопроект о бюджете на Волгоградской области 2022−2024 годы теперь поступит на рассмотрение депутатов облдумы.