Ижевск, , 15:59 — REGNUM Депутаты Госсовета Удмуртии по инициативе регионального правительства внесли изменения в законы о «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы налогообложения» и «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике». Изменения были приняты на сессии парламента республики 26 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предприниматель

Так, для субъектов малого и среднего бизнеса, которые перешли на упрощенную систему налогообложения (УСН), в 2022 году продлят действие сниженных налоговых ставок. 4% составит ставка при объекте налогообложения «доходы» и 10% — при объекте налогообложения «доходы минус расходы», стандартные ставки составляют 5% и 15% соответственно.

Кроме того, субъекты предпринимательства, в собственности которых имеются объекты недвижимости площадью до 1 тыс. кв. метров освобождаются от уплаты налога на имущество с 50 кв. метров. Эта льгота будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года Госсовет утвердил аналогичные льготы для резидентов ТОСЭР и субъектов бизнеса, которые работают в населенных пунктах численностью меньше 5 тыс. человек. Для них ставка при объекте налогообложения «доходы» составляет 2%, 5% — при объекте налогообложения «доходы минус расходы».