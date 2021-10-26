Москва, 26 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В 2022 году на ремонт трамвайных путей в Москве планируется потратить 8 млрд рублей. Такие цифры 26 октября привела заместитель руководителя городского департамента финансов Светлана Губанова на совместном заседании комиссий Мосгордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Трамвай «Витязь-Москва»

Соответствующие расходы предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметила чиновник.

«В предстоящем периоде будет продолжена работа по ремонту трамвайных путей. В 2022 году на эти цели запланировано 8 млрд рублей. За счет указанных средств планируется отремонтировать 33,4 км трамвайных путей», — сказала Губанова.