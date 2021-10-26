Нью-Йорк, США, , 15:57 — REGNUM Netflix выпустит полнометражный фильм на основе исторического сериала «Последнее королевство». Об этом 26 октября сообщает портал Comicbook.

Netflix Matthew Keys

Картина получит название «Семь королей должны умереть» (Seven Kings Must Die). В ней снимется звезда сериала Александр Дреймон, исполнивший в шоу роль Утреда Беббанбургского. Новость актёр сообщил в рамках лондонского фестиваля MCM Comic-Con.

Напомним, в основу сериала «Последнее королевство» легла серия исторических книг Бернарда Корнуэлла «Саксонские хроники». Действие шоу разворачивается во второй половине IX века на территории будущей Англии, которая в то время представляла собой несколько отдельных англосаксонских королевств. Первый эпизод шоу телеканал BBC America показал 10 октября 2015 года.

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