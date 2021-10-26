Netflix выпустит фильм на основе сериала «Последнее королевство»
Нью-Йорк, США, 26 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Netflix выпустит полнометражный фильм на основе исторического сериала «Последнее королевство». Об этом 26 октября сообщает портал Comicbook.
Картина получит название «Семь королей должны умереть» (Seven Kings Must Die). В ней снимется звезда сериала Александр Дреймон, исполнивший в шоу роль Утреда Беббанбургского. Новость актёр сообщил в рамках лондонского фестиваля MCM Comic-Con.
Напомним, в основу сериала «Последнее королевство» легла серия исторических книг Бернарда Корнуэлла «Саксонские хроники». Действие шоу разворачивается во второй половине IX века на территории будущей Англии, которая в то время представляла собой несколько отдельных англосаксонских королевств. Первый эпизод шоу телеканал BBC America показал 10 октября 2015 года.