Москва, 26 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о подъеме затонувших кораблей, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Поднимать затонувшие корабли обязываются их собственниками, администрациями морских портов или органами исполнительной власти субъектов РФ, к побережью которых ближе всего расположено затонувшее имущество.

Речь идет о случаях, когда такое затонувшее имущество создает угрозу мореплавания или причинения ущерба морской среде загрязнением, препятствует осуществлению рыболовства и аквакультуры (рыбоводства), строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации гидротехнических сооружений, снижает туристическую ценность морского побережья.

Подъем затонувшего имущества осуществляется на основании документации по удалению затонувшего имущества, согласованной капитаном морского порта и Росприроднадзором.

Первые четыре судна должны быть подняты в Магадане до конца 2021 года, отметили в Минтрансе. Всего предполагается поднять 698 судов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), отметил представитель министерства Дмитрий Зверев в ходе дискуссии в Госдуме.