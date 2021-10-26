26 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 17:09 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили встречу президента страны Мун Чжэ Ина и кандидата в президенты от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, 26 октября глава государства провел встречу с экс-губернатором провинции Кёнгидо, кандидатом от правящей партии Ли Чжэ Мёном.

Известно, что 50-минутная встреча состоялась спустя 16 дней после того, как 10 октября правящая партия определила своего кандидата на пост главы государства и спустя день после того, как Ли Чжэ Мён подал в отставку с поста губернатора провинции Кёнгидо.

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Поздравив Ли Чжэ Мёна с выдвижением кандидатом в президенты от правящей партии, глава государства призвал его разработать актуальную политическую программу и вести честную предвыборную кампанию.

В свою очередь, Ли Чжэ Мён сказал, что он является членом «команды» действующего президента, тем самым призвав сторонников Мун Чжэ Ина голосовать за него на будущих выборах.

Ожидается, что встреча с главой государства поможет кандидату от правящей партии укрепить свои позиции.

Напомним, что срок полномочий Мун Чжэ Ина истекает в мае 2022 года. По законом страны он не может претендовать на переизбрание.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин President.go.kr

«А это не вмешательство в предстоящие выборы?» — интересуется dais***.

«Если Ли Чжэ Мён победит, Южная Корея станет вторыми Филиппинами», — отмечает dkdo***.

«Состоялась встреча худшего президента и кандидата в президенты с момента основания государства», — пишет s2ma***.

«Любой, кто увидит это, может подумать, что Ли уже занял должность президента», — отмечает mylo***.

«Надеюсь, когда-нибудь они точно так же вместе предстанут в суде», — надеется yum2***.

«Действующий президент вмешивается в выборы!» — негодует pori***.

«Президент, как государственный служащий, разве не должен соблюдать политический нейтралитет?» — интересуется rudg***.

«Причина, по которой рейтинг одобрения Ли Чжэ Ёна растет, — это высказывания и ошибки его соперника Юн Сок Ёля», — пишет nico***.

Юн Сок Ёль (слева) (сс) 고려

«Следующая их встреча состоится определенно в тюрьме», — отмечает hmhj***.

«Надеюсь, к власти придет кто-то другой», — надеется 14ka***.

«Ура, он наконец-то уйдёт в отставку. Эти пять лет были очень долгими», — отмечает like***.

«Вы издеваетесь? С каких пор в Южной Корее передают власть «по наследству»?» — интересуется sbck***.

«Если президентом станет демократ, то страну ждёт разруха», — отмечает jgn0***.

«Кандидат Хон Чжун Пё вроде обещал вернуть смертную казнь, если станет президентом, не так ли?» — интересуется gold***.