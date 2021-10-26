Ставрополь, , 15:55 — REGNUM В Ставропольском крае установлен факт хищения денежных средств в особо крупном размере. В мошенничестве подозревают начальника Благодарненского почтамта филиала ФГУП «Почта России». Бывшая руководитель обвиняется также в превышении должностных полномочий, сообщили 26 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Мошенничество 50.мвд.рф

Как установило следствие, в течение семи лет, начиная с 2014 года, экс-руководитель почтамта устроила на работу на различные должности 12 своих знакомых. При этом те не появлялись на рабочих местах, а их обязанности выполняли за них другие подчиненные злоумышленницы. Зарплату же директор забирала себе, присвоив в общей сложности более 7 млн рубелй.

Факт мошенничества установили сотрудники ФСБ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.