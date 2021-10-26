Москва, , 15:53 — REGNUM В 2022 году на повышение безопасности и комфорта в московском метрополитене планируется потратить 15 млрд рублей. Такие цифры 26 октября привела заместитель руководителя городского департамента финансов Светлана Губанова на совместном заседании комиссий Мосгордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Метро Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие расходы предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметила чиновник.

«Для повышения комфорта и безопасности пассажиров на московском метрополитене в 2022 году предусматриваются средства в объеме 15 млрд рублей. Они будут направлены на замену устаревшего оборудования, обеспечение метрополитена системами безопасности», — сказала Губанова.

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