Москва, , 15:50 — REGNUM В настоящее время только в двух российских регионах не наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом 26 октября рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Анна Попова Government.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

По словам Поповой, в течение последних двух недель рост во всех российских федеральных округах отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией от 8 до 15%, при этом в 32 регионах фиксируются растущая заболеваемость и заболеваемость, которая превышает среднероссийские показатели.

«По 83 субъектам мы видим рост заболеваемости, только в двух субъектах сегодня без динамики — это Республика Башкортостан и Чукотка», — сказала глава Роспотребнадзора.

«Увеличилась доля столичных регионов, и сейчас на Москву, Московскую область и город Санкт-Петербург приходится 35,7 процента всей заболеваемости в Российской Федерации», — также добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 36446 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.