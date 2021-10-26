Москва, , 15:49 — REGNUM Цифровой суверенитет очень важен. Россия в состоянии не только сохранить потенциал собственной радиоэлектроники и вычислительной техники, но и вести передовые разработки в ПО, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Бюджет, заложенный на реализацию проекта по созданию суперприложения для госслужащих, совершенно оправдан для такого уровня продукта.

Напомню, что за последнее время экспорт российского ПО значительно вырос, что указывает на заметный рост качества его исполнения. Привычные социальные связи сильно меняются.

Цифровизация госуслуг показывает хорошие результаты востребованности и сокращение времени исполнения. Сейчас важен следующий этап — увеличить скорость работы законодательной и исполнительной власти. Нужны суперприложения с высокой степенью защищенности и стабильности работы.

Большинство современных приложений безопасность обеспечивает надежная система идентификации, системы хранения логинов и паролей, а для госорганов желательно с высокой частотой их смены и откликов с серверами и ЦОДами хранящих оболочку приложения и обеспечивающие безопасный трафик обмена данными с серверами ведомств.

В инфраструктуре приложения главным должна быть защищенность. Хороший мессенджер написать несложно, вся сложность в безопасности и используемых средств для видеоконференцсвязи, почты и других средств для работы госслужащих как в удаленном режиме. Ещё одной сложной задачей является наладка одновременного обслуживания 100 тыс. пользователей.

В приложении будет справочник контактов ведомства для базы сотрудников и интеграции новостной ленты. Ещё одним трудным моментом будет организация эргономики приложения.

Разработка удобных форм работы с документами, шаблонов. Автоматизации уведомлений и рассылок. Простой мессенджер это не вытянет, отсюда необходимость в таком решении.

Стоимость приложения вполне оправдана, ведь безопасность самое главное в наше время. Из-за её отсутствия случаются форс-мажоры и сбои», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры РФ направит до 500 млн рублей на суперприложение для госслужащих до 2023 года.

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