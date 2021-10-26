Брюссель, 26 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) в декабре представит стратегию перехода от потребления природного газа к водороду. Об этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила 26 октября в Брюсселе по итогам экстренного министерского заседания Совета ЕС.

William Murphy Евросоюз

По словам Симсон, стратегию водородного перехода представят в декабре на саммите в Брюсселе. Она заявила также, что ЕК на экстренном заседании представила пакет мер, призванных защитить в условиях кризиса потребителей и бизнес, однако не рассказала о конкретных предложениях.

«У нас есть четкий мандат от лидеров ЕС использовать все наши инструменты для решения кризиса», — сказала Симсон на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн.

Она отметила, что у ЕК пока нет идей по отделению цен на электричество от цен на газ на европейском рынке. Некоторые страны предложили отделить цены на энергию, полученную за счёт возобновляемых источников, от цен на энергию от газовой генерации. Однако не ясно, как система с разными ценами будет работать.

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