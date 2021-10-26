Москва, , 15:48 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о правовых основах государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Сельское хозяйство

В частности, документ обязывает собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков представлять в органы государственной власти субъектов РФ в объеме, необходимом для ведения государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения, сведения о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, об их количественных и качественных характеристиках, а также об их использовании.

Информацию, полученную при осуществлении государственного мониторинга земель в отношении земель сельскохозяйственного назначения, будут вносить в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения, ведение которого закрепляется за Минсельхозом.

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