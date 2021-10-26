Симферополь, 26 октября 2021, 15:46 — REGNUM Власти Крыма не согласны с решением Апелляционного суда Амстердама, постановившего передать коллекцию «скифского золота» из музеев полуострова Украине. Об этом 26 октября заявила министр культуры Крыма Арина Новосельская.
Она также назвала решение о передаче Украине «скифского золота» политизированным и подчеркнула, что оно противоречит нормам международного права.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что апелляционный суд Амстердама постановил, что вывезенная на выставку в Нидерланды зимой 2014 года коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, принадлежит Украине.
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