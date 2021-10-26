Симферополь, 26 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Власти Крыма не согласны с решением Апелляционного суда Амстердама, постановившего передать коллекцию «скифского золота» из музеев полуострова Украине. Об этом 26 октября заявила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Peter Kudlacz Шлем из коллекции «Скифское золото»

«Министерство культуры Крыма, крымские музеи категорически не принимают данное решение и будут продолжать работу по возвращению своих, крымских коллекций всеми доступными правовыми методами», — цитирует её РИА Новости.

Она также назвала решение о передаче Украине «скифского золота» политизированным и подчеркнула, что оно противоречит нормам международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что апелляционный суд Амстердама постановил, что вывезенная на выставку в Нидерланды зимой 2014 года коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, принадлежит Украине.

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