Москва, 26 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. На закупку нового подвижного состава для общественного транспорта Москвы в 2022 году планируется потратить 86,1 млрд рублей. Такие цифры 26 октября привела заместитель руководителя департамента финансов Москвы Светлана Губанова на совместном заседании комиссий Мосгордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Соответствующие расходы предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметила чиновник.

«Хотелось бы остановиться на мероприятиях, направленных на развитие городской инфраструктуры. Планируется продолжать обновление и закупку подвижного состава общественного транспорта. На эти цели в 2022 году предусмотрены ассигнования в размере 86,1 млрд рублей. В том числе 48,6 млрд рублей предусмотрено на закупку вагонов для метро и МЦД. 37,5 млрд — на приобретение электробусов, автобусов и низкопольных трамваев. Весь приобретаемый подвижной состав соответствует современным мировым стандартам», — сказала Губанова.