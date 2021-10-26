Тбилиси, , 15:44 — REGNUM Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) вела деструктивную деятельность, когда была у власти, а теперь занимается этим, находясь в оппозиции. Об этом 26 октября заявил в эфире «Общественного телевидения» депутат парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это идеология и движение, для которых человек — ничто. Они боролись с людьми, когда были у власти и в оппозиции, — сказал Папуашвили. — Это политическая идеология, которая борется против человека, государства и церкви».

Депутат заявил, что члены ЕНД постоянно проявляют неуважение к президенту страны и другим институтам власти. Политик призвал граждан Грузии 30 октября во время второго тура выборов в органы самоуправления проголосовать с учетом деструктивной политики «националов». Он также призвал сторонников «Мечты» прийти на митинг 27 октября в Тбилиси.

Напомним, первый тур выборов в Грузии прошёл 2 октября, второй тур пройдёт 30 октября. Во время первого тура правящая партия «Грузинская мечта» получила более всего мест в горсобраниях, но почти везде не набрала больше половины мест и утратила большинство. На втором туре будут избирать мэров в 20 городах и муниципалитетах. В 17-и из них будет идти борьба между кандидатами от «Мечты» и ЕНД.

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