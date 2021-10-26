Москва, , 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел в подмосковной резиденции Новоогарево встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Трансляцию беседы вела медиаплатформа «Смотрим».

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

Открывая встречу, глава государства отметил активное развитие кредитного учреждения. «Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно. Прибыль рекордная?» — уточнил Владимир Путин в начале беседы. «Да, Владимир Владимирович, в этом году, наверное, мы превысим триллион рублей до конца года», — отметил Герман Греф.

По словам руководителя Сбера, «в этом смысле этот год, наверное, один из самых успешных». «В целом мы видим быстрое восстановление экономики. В этом году, по нашим оценкам, экономический рост будет в районе 4,5, не ниже, наверное, чем 4,5 процента, и в целом ожидания по следующему году достаточно неплохие», — пояснил он.

По мнению Германа Грефа, цифровые технологии, активно внедряемые банком, вскоре помогут точнее работать над преодолением бедности в РФ. В частности, Сбербанк и Правительство РФ совместно работают над созданием социального казначейства. «В принципе, это, конечно, будет прообраз возможных целевых выплат конкретным людям, которые нуждаются по тем или иным основаниям», — уточнил Греф.

Сбербанк в этом году уже осуществил дополнительные социальные выплаты. «Мы очень переживали за сентябрьские выплаты. Там сложились три выплаты вместе. Это была самая высокая нагрузка за всю историю и на наших сотрудников, и на нашу систему. Но, слава богу, все прошло без проблем», — заявил Греф на встрече с Владимиром Путиным. «С учетом того, что это (получатели выплат — прим. ред.) люди в возрасте, конечно, мы старались создать максимум удобств и отсутствие очередей для них. Среднее ожидание в очереди не превысило пяти минут. Поэтому это такая невидная вещь, но внутри, конечно, была большая работа».