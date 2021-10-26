Варшава, , 15:44 — REGNUM Во вторник, 26 октября, президент Польши Анджей Дуда встретился с находящимся с визитом в Польше королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Michał Józefaciuk

Визит короля Иордании в Польшу начался с приветствия президента Анджея Дуда во дворе Президентского дворца. Затем оба лидера поговорили «с глазу на глаз». Также состоялись пленарные переговоры делегаций под председательством польского президента и короля Иордании.

«Польша ценит Иорданию как партнера; подтверждением отличных отношений является высокая динамика двусторонних контактов. Польско-иорданские отношения сосредоточены вокруг области безопасности: польский и иорданский спецназовцы принимают участие в совместных проектах. Мы это очень ценим», — подчеркнул Анджей Дуда во время встречи с иорданским лидером.