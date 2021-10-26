Нижний Новгород, 26 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области планирует переехать из здания кремля в Нижнем Новгороде в административный комплекс, который будет построен в районе Сенной площади, передаёт «Коммерсант — Приволжье».

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Новые здания, в которые в ближайшие годы намерены перебраться нижегородские чиновники, займут площадь в 150 тысяч квадратных метров. Деньги на их строительство возьмут из федерального бюджета.

Здания в Нижегородском кремле обещают поэтапно отдавать под музеи и культурно-выставочные пространства — по мере переселения регионального правительства на новое место.

Также стало известно о том, что близ нового расположения правительства Нижегородской области будет организован новый транспортный узел, который появится там при строительстве станции метро.