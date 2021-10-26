Джакарта, , 15:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южная Корея должны использовать огромный потенциал партнерства в «зеленой» и цифровой экономике на благо мирового сообщества, сообщает Antara.

Саммит АСЕАН 2020 Asean.org

«Я считаю, что это партнерство должно быть сосредоточено на экономике будущего, а именно на цифровой и устойчивой «зеленой» экономике. Потенциал цифровой экономики огромен», — заявил глава государства на саммите АСЕАН.

По оценкам, потенциал цифровой экономики АСЕАН достигнет $200 млрд в 2025 году, в то время как возможности «зеленой» экономики в регионе Юго-Восточной Азии достигнут миллиарда долларов США в 2030 году.

Потенциал рынка цифровых технологий в Южной Корее достигнет $236 млрд к 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ИндонезииДжоко Видодопринял участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) под председательством Брунея.

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