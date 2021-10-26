Казань, , 16:06 — REGNUM В Татарии по результатам лабораторных исследований за 9 месяцев текущего года изъяли из оборота 202 партии плодоовощной продукции объемом 2247 кг. За этот же период в 2020 году до реализации не допустили 118 партий объемом 985 кг, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Овощи

С января по сентябрь сотрудники надзорного ведомства исследовали почти 3,5 тыс. проб плодоовощной продукции по показателям качества и безопасности (за 9 месяцев в 2020 году — 3 тыс. проб).

Существенно возросла доля проб продукции, которая не соответствует требованиям по микробиологическим показателям — до 7,7% против 1,5% в прошлом году. В пяти пробах овощной продукции выявлено превышение по содержанию нитратов.

Отмечается, что в исследованных образцах овощей, плодов, ягод, бахчевых культур не были обнаружены пестициды, токсичные элементы, генно-модифицированные организмы, радионуклиды, а также патогенные микроорганизмы и возбудители паразитарных заболеваний.

Контроль за качеством и безопасностью плодоовощной продукции продолжится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по территории Приамурья перевозили около 2,5 тонн красной икры. Продукт был без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, поэтому всю партию решили уничтожить.

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