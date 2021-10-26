Минск, 26 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Посещая 26 октября Гродненскую область (Западная Белоруссия), Александр Лукашенко выступил в Лидской центральной районной больнице и «указал и на ряд иных конкретных недостатков в проведении сельхозработ, дав на этот счет четкие поручения». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Читайте также: Лукашенко: Польша пытается «не мытьем, так катаньем оттяпать у нас часть Западной Белоруссии»

«Я не первый год президент, я эту землю истоптал дай бог. Как только границу пересекли Минской и Гродненской областей, как в другое государство приехали», — поведал Лукашенко провинциальным чиновникам.

Ранее на эту тему: Лукашенко «категорически предупредил» чиновников по поводу урожая

«Задача: если в течение недели в крупных хозяйствах на вспашке зяби не будет два трактора, а в средненьком, малом — один трактор (прежде всего энергонасыщенный), работать не будет никто. Расслабились, дальше некуда! — заявил Лукашенко. — Где энергонасыщенные тракторы? Мы же тысячи энергонасыщенных тракторов поставили в этом и прошлом годах. Чем они сейчас занимаются?».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии