Балтийск, Калининградская область, , 15:35 — REGNUM В жилом доме в городе Балтийске Калининградской области прогремел взрыв газовоздушной смеси, после чего начался пожар на площади 50 кв. метров. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Взрыв газа Uxfon.com

«По предварительным данным, на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смести с последующим горением на площади около 50 квадратных метров», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также представитель МЧС РФ по региону уточнил, что в настоящее время ведётся эвакуация жильцов и уточнил, что в результате произошедшего пострадал один человек, которого осматривают врачи. К работам по ликвидации пожара привлечено шесть подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Набережные Челны организован штаб по оказанию материальной помощи всем пострадавшим.