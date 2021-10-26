Красногорск, , 15:34 — REGNUM Несущие конструкции дома в подмосковном Видном, где произошёл хлопок газовоздушной смеси, не повреждены. Об этом 26 октября сообщил глава Красногорского городского округа Алексей Спасский в личном телеграм-канале.

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Чиновник, ранее возглавлявший администрацию Ленинского городского округа Московской области, рассказал, что в Видном в доме 14 на улице Советская в одной из квартир «произошёл хлопок газовоздушной смеси».

«В настоящее время на месте работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции, газовой службы, представители администрации и медики», — пишет Спасский.

Он отметил, что характер и причину произошедшего установят специалисты, однако несущие конструкции дома не повреждены. Разрушена межкомнатная перегородка и выбито оконное стекло.

Врачи осмотрели восемь человек, и хотя госпитализация никому не потребовалась, дети, находившиеся в квартире, направлены на дополнительное обследование.