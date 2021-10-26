26 октября 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, Ярослав Чингаев, , 17:07 — REGNUM В Москве, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

В эти дни свою работу приостанавливают заведения общественного питания, организации сферы услуг и торговли, спорта, культуры и развлечений. Власти надеются, что введённые ограничения поспособствуют замедлению роста числа заражений, а также простимулируют население пройти вакцинацию.

Пункт вакцинации в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На сегодняшний день в Москве пункты вакцинации открыты в торговых центрах и других общественных местах.

Очередь на вакцинацию в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Очередь на вакцинацию в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Соблюдайте дистанцию» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Очередь на вакцинацию в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Океания» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кроме того, открыты пункты, где жители столицы смогут сдать экспресс-тест на коронавирус.

Экспресс-тест в ТЦ «Европейский» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспресс-тест в ТЦ «Европейский» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспресс-тест в ТЦ «Европейский» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С момента объявления о новых ограничениях у пунктов вакцинации снова стали скапливаться люди. Но всё же ажиотажа не наблюдается. В основном очередь растягивается из-за требования соблюдать социальную дистанцию.

Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

26 октября президент России Владимир Путин поручил предоставить гражданам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции, два оплачиваемых выходных дня. Среди провакцинированных москвичей будут разыграны 10 квартир, такое заявление 14 октября сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пункт вакцинации в ТРЦ «Город» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ЦУМе Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пункт вакцинации в ГУМе Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пункт вакцинации в ЦУМе Ярослав Чингаев © ИА REGNUM