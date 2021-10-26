Москва, , 15:34 — REGNUM Надо помнить, что инфляционные ожидания практически всегда превышают текущий уровень инфляции и те её показатели, которые фиксируются в течение следующего за опросом года, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Инфляция josep salvia i boté

«Связано это, во-первых, с тем, что население преимущественно ориентируется на продовольственную инфляцию, которая, как правило, выше общей.

А во-вторых с тем, что население не учитывает рыночных механизмов, препятствующих избыточному ускорению цен и мер, предпринимаемых регулирующими органами.

Тем не менее, уровень инфляционных ожиданий является важным фактором — при высоких ожиданиях граждане более склонны к тому, чтобы тратить, и меньше к тому, чтобы сберегать.

Плюс, они в такой ситуации более охотно берут кредиты. Этот образ действий дополнительно ускоряет инфляционные процессы.

В свете этого можно опасаться, что меры, предпринятые ЦБ РФ, окажутся недостаточными и ставку придется повышать снова, а это уже способно негативно отразиться на темпах роста экономики.

В текущих условиях, впрочем, несколько сдержать темпы роста цен способно укрепление рубля.

Укрепление отразится не только на стоимости импортных товаров, но и на привлекательности внешних рынков для российских производителей по сравнению с внутренним», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, инфляционные ожидания россиян в октябре 2021 года выросли на 1,3 п. п. по сравнению с сентябрем и достигли 13,6%.

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