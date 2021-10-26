Москва, 26 октября 2021, 15:36 — REGNUM В 2022 году на обеспечение деятельности социального такси в столице планируется потратить свыше полумиллиарда рублей. Такие цифры 26 октября привела заместитель руководителя департаменте финансов Москвы Светлана Губанова на совместном заседании комиссий Мосгордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.
Соответствующие расходы предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметила чиновник.
«Социальная поддержка маломобильных групп граждан остается приоритетом столичных властей. Для инвалидов и многодетных семей, для детей и молодых людей, нуждающихся в паллиативной помощи в городе, предоставляется услуга социальное такси. На указанные цели планируется направить 540 млн рублей», — сказал Губанова.
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