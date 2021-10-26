Москва, , 15:36 — REGNUM В 2022 году на обеспечение деятельности социального такси в столице планируется потратить свыше полумиллиарда рублей. Такие цифры 26 октября привела заместитель руководителя департаменте финансов Москвы Светлана Губанова на совместном заседании комиссий Мосгордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Машина службы социального такси Александр Погожев © ИА REGNUM

Соответствующие расходы предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметила чиновник.

«Социальная поддержка маломобильных групп граждан остается приоритетом столичных властей. Для инвалидов и многодетных семей, для детей и молодых людей, нуждающихся в паллиативной помощи в городе, предоставляется услуга социальное такси. На указанные цели планируется направить 540 млн рублей», — сказал Губанова.

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