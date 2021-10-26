Москва, 26 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В 2022 году на обеспечение деятельности социального такси в столице планируется потратить свыше полумиллиарда рублей. Такие цифры 26 октября привела заместитель руководителя департамента финансов Москвы Светлана Губанова на совместном заседании комиссий Мосгордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Машина службы социального такси

Соответствующие расходы предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметила чиновник.

«Социальная поддержка маломобильных групп граждан остается приоритетом столичных властей. Для инвалидов и многодетных семей, для детей и молодых людей, нуждающихся в паллиативной помощи в городе, предоставляется услуга социальное такси. На указанные цели планируется направить 540 млн рублей», — сказал Губанова.