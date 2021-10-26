26 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили требование США к России, чтобы та поставила в Европу газ сверх законтрактованных объёмов.

Артур Савин, , 17:05 — REGNUM Заявление представителя Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна о том, что Россия «может и должна» нарастить поставки газа в Европу сверх законтрактованных объёмов по действующим трубопроводам, чтобы не допустить энергокризиса на континенте, возможного в случае холодной зимы, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою позицию 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Россия никому ничего не должна и не обязана! Раньше им нужно было думать, когда против Российской Федерации санкции продлевали по несколько раз. Пусть теперь посидят всю зиму и подумают о своих проделанных ошибках в отношении России. Либо же пусть Америка и привозит в Европу свой сжиженный газ!» — пишет Kulin E.

Многие пользователи удивились, насколько нагло американцы применяют в своей внешней политике двойные стандарты и откровенную манипуляцию. Граждане убеждены, что на самом деле Вашингтону плевать на будущее Европы, ему важнее, какая выгода ждёт США.

«Запасы такого топлива у американских компаний достаточны, но власти не вправе диктовать им направления экспорта». Правильно. Они только другим странам диктовать могут, а внутри Штатов могут только по закону действовать. Вот вам истинное отношение США как к России, так и к своим европейским партнёрам. Плевали они на всех с высокой колокольни», — считает Антон П.

Некоторые комментаторы отмечают, что во времена существования Советского Союза Америка не позволяла себе подобные выпады в сторону нашей страны, потому что за океаном понимали, что последствия такого хамства будут носить сокрушительный характер.

«Вот можете представить, чтобы Соединённые Штаты требовали вот так по-хозяйски что-либо от СССР? Конечно же, нет. И я не могу представить, ведь Союзу было всегда чем ответить распоясавшимся американцам», — отмечает Ganik H.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Часть людей считает, что американцы специально настраивают всех против идеи поставлять дополнительный газ в Европу, приближая своими действиями этот самый энергетический кризис.

«Полагаю, американцы специально выбрали такую риторику и приказной тон, чтобы Россия, наоборот, не стала поставлять газ в Европу сверх контрактов. Для США очень выгодны сейчас слабые и послушные европейские страны», — указывает Marine L.

Ряд пользователей указывает на то, что Евросоюз оказался в очень шатком положении. Брюссель не спасла даже покорность в отношении США, которые, в свою очередь, судя по всему, решили окончательно уничтожить Европейский союз как единое геополитическое образование.

«Вот в Брюсселе и «приплыли». Нет альтернативного поставщика газа для Европы, кроме как России. А ведь «ларчик» открывается просто: скорейший пуск «Северного потока — 2». Но это в нормальных условиях, а когда в международных отношениях главенствует откровенная политизация, основанная на оголтелой русофобии, то и результат будет соответствующим. Хотели надавить на Россию и её подчинить чьим-то капризам? Смешные ребята», — написал Appolon A.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что слабая Европа выгодна в том числе и для России, поэтому плану США в данной ситуации лучше вовсе не препятствовать.

«Чтобы НАТО не затеяло войну, газовые хранилища Европы должны быть пустыми. Только на поводке они будет адекватными. А иначе заполнят всё до отказа, начнут войну, вся промышленность, все заводы будут круглосуточно работать на фронт. Ну уж нет. Пускай всё остаётся так, как оно есть. Для России так лучше», — поделился своим мнением Димка Н.

Напомним, 25 октября представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил на брифинге о том, что Россия «может и должна» нарастить поставки газа в Европу сверх законтрактованных объёмов по действующим трубопроводам, чтобы не допустить энергокризиса на континенте, возможного в случае холодной зимы.