Владивосток, 26 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Минское «Динамо» одержало победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Иван Шилов ИА REGNUM Игроки минского «Динамо»

В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Владимир Алистров. Ещё одну шайбу забросил защитник Владислав Ерёменко.

У «Адмирала» точными бросками отметились форвард Артём Манукян и защитник Динар Хамидуллин.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 30 очков. «Адмирал» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 15 очками.

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