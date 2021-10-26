Петрозаводск, 26 октября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Один из многосторонних автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на российско-финляндской границе на территории Костомукшского городского округа Республики Карелия — МАПП «Люття» — начнет пропускать въезжающих в Россию с электронными визами. Об этом 26 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Alexey Ivanov Граница России и Финляндии

Напомним, Карелия, наряду с Калининградской, Ленинградской областями и Владивостоком, вошла в число приграничных регионов, где применяются электронные визы для въезда в Россию. Распоряжение о наделении МАПП «Люття» новой функцией подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В январе этого года использование электронных виз стало возможным на МАПП «Вяртсиля». Оба пункта технически полностью готовы к работе в новой системе. Уверен, что после снятия противоэпидемических ограничений нововведения оценят не только наши соседи из Финляндии, но и жители других государств», — отметил Парфенчиков.

Глава республики уточнил, что следующим шагом будет включение в перечень и самого северного пункта пропуска «Суоперя» в Лоухском районе.

МАПП «Люття» (со стороны Финляндии «Вартиус») расположен в 35 км от города Костомукша. Был открыт в 1960-х годах. Проектная пропускная способность — до 300 автомобилей в сутки.