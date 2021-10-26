Черкесск, 26 октября 2021, 15:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии реализуется масштабный инвестиционный проект по выращиванию овец и производству баранины. В ближайшем будущем регион должен выйти на первое место по объемам производства мяса овец карачаевской породы. Об этом сообщил глава субъекта РФ Рашид Темрезов.

Бараны на пастбище
Бараны на пастбище

«Мы будем лидерами в РФ по производству баранины, я абсолютно это уверенно говорю. На сегодняшний день у нас 800 тыс. голов», — приводит ТАСС слова руководителя региона.

Как отметил Темрезов, мощность предприятия, которое создает в настоящее время компания «Дамате», составит 720 тыс. голов в год или 12,6 тыс. тонн в убойном весе в год, в сутки — до 42 тонн продукции.

При этом баранина будет высшего качества, так как будет выращена на субальпийских лугах, в отличие от баранины, которая выращивается в степях Дагестана и Калмыкии.