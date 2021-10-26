Черкесск, 26 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии реализуется масштабный инвестиционный проект по выращиванию овец и производству баранины. В ближайшем будущем регион должен выйти на первое место по объемам производства мяса овец карачаевской породы. Об этом сообщил глава субъекта РФ Рашид Темрезов.

Бараны на пастбище

«Мы будем лидерами в РФ по производству баранины, я абсолютно это уверенно говорю. На сегодняшний день у нас 800 тыс. голов», — приводит ТАСС слова руководителя региона.

Как отметил Темрезов, мощность предприятия, которое создает в настоящее время компания «Дамате», составит 720 тыс. голов в год или 12,6 тыс. тонн в убойном весе в год, в сутки — до 42 тонн продукции.

При этом баранина будет высшего качества, так как будет выращена на субальпийских лугах, в отличие от баранины, которая выращивается в степях Дагестана и Калмыкии.