Москва, , 15:28 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на обеспечение контроля за назначением и применением лекарственных препаратов для ветеринарного применения, прежде всего, антибиотиков, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Устанавливается запрет на добавление лекарственных препаратов для ветеринарного применения, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в корма и реализацию таких кормов при отсутствии требования или рецепта на антимикробный препарат.

Документ устанавливает категории лиц, которым требуется наличие лицензии на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их производстве и реализации.

Также устанавливается возможность оформления рецепта на лекарственный препарат для ветеринарного применения в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

Ко второму чтению законопроект будет доработан, в частности, предлагается смягчить нормы, регулирующие личные подсобные хозяйства.

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