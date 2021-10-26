Москва, 26 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на обеспечение контроля за назначением и применением лекарственных препаратов для ветеринарного применения, прежде всего, антибиотиков, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается запрет на добавление лекарственных препаратов для ветеринарного применения, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в корма и реализацию таких кормов при отсутствии требования или рецепта на антимикробный препарат.

Документ устанавливает категории лиц, которым требуется наличие лицензии на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их производстве и реализации.

Также устанавливается возможность оформления рецепта на лекарственный препарат для ветеринарного применения в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

Ко второму чтению законопроект будет доработан, в частности, предлагается смягчить нормы, регулирующие личные подсобные хозяйства.

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