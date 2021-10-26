В России запрещается добавлять некоторые препараты в корма
Москва, 26 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на обеспечение контроля за назначением и применением лекарственных препаратов для ветеринарного применения, прежде всего, антибиотиков, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.
Устанавливается запрет на добавление лекарственных препаратов для ветеринарного применения, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в корма и реализацию таких кормов при отсутствии требования или рецепта на антимикробный препарат.
Документ устанавливает категории лиц, которым требуется наличие лицензии на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их производстве и реализации.
Также устанавливается возможность оформления рецепта на лекарственный препарат для ветеринарного применения в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.
Ко второму чтению законопроект будет доработан, в частности, предлагается смягчить нормы, регулирующие личные подсобные хозяйства.
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